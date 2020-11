Covid, i contagi: in aumento i dati di Caronno Pertusella

CARONNO PERTUSELLA – Meno dei giorni scorsi, senz’altro complice anche il fisiologico calo dei tamponi effettuati durante i fine settimana, e comunque in salita a doppia cifra anche oggi i dati dei nuovi positivi al coronavirus a Caronno Pertusella, che dall’inizio della pandemia ha fatto già segnare 582 casi. Per quanto concerne domenica, +16.

Caronno Pertusella: 582 (566)

Incremento pure a Origgio. Aumenta anche il dato di Saronno. Incremento anche a Cislago e nelle Groane a Limbiate e dintorni.

Sono oggi +1671 i nuovi casi di positività che si sono registrati nelle province di Varese (+620), Monza Brianza (+877) e Como (+174). Restano molto alti i dati della provincia di Milano e di Milano città, come nei giorni scorsi.

I tamponi effettuati oggi sono 38.188, i nuovi positivi 6.318. Il rapporto è pari al 16,5 per cento. I guariti/dimessi sono 1.420. I decessi registrati oggi sono +117; in terapia intensiva sono andate +40 persone.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

