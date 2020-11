SARONNO – Rallenta ma non si arresta la crescita dei nuovi casi positivi al coronavirus nella città di Saronno, come testimoniato anche dai dati odierni delle rilevazioni regionali che indicano un incremento di +24 nuovi casi, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 1.229.

Saronno: 1.229 (1.205)

Incremento anche a Cislago e nelle Groane a Limbiate e dintorni.

Sono oggi +1671 i nuovi casi di positività che si sono registrati nelle province di Varese (+620), Monza Brianza (+877) e Como (+174). Restano molto alti i dati della provincia di Milano e di Milano città, come nei giorni scorsi.

I tamponi effettuati oggi sono 38.188, i nuovi positivi 6.318. Il rapporto è pari al 16,5 per cento. I guariti/dimessi sono 1.420. I decessi registrati oggi sono +117; in terapia intensiva sono andate +40 persone.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: a destra, il sindaco saronnese, Augusto Airoldi)

08112020