CARONNO PERTUSELLA – Nella giornata di ieri 8 volontari della squadra di protezione civile del Gruppo Alpini di Caronno Pertusella (4 in cucina e 4 nella logistica) hanno contribuito, assieme ad altri volontari dell’Ana, l’Associazione nazionale alpini, della sezione di Varese, alla gestione del punto tamponi che è stato predisposto dalle autorità sanitarie nell’area de “Le Fontanelle” di Malnate. Ed oggi si replica con 5 volontari provenienti da Caronno Pertusella.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: alcuni dei volontari del Gruppo alpini di Caronno Pertusella ieri in servizio al Punto tamponi che è stato allestito alle Fontanelle di Malnate)

08112020