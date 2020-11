SARONNO / LIMBIATE – In forte salita anche ieri i dati del contagio da coronavirus in tutta la zona.

E il sindaco saronnese Augusto Airoldi, facendo il punto della situazione, ha annunciato anche tre decessi fra i concittadini.

Numeri molto elevati, riguardo ai nuovi casi, anche nelle vicine Groane, iniziando da Limbiate.

Il tutto mentre si sono riviste le code a negozi e supermercati in una città che malgrado il lockdown comunque, in centro, non si è svuotata.

Nell’emergenza sanitaria, intanto, si riorganizzano i mercati, quello del mercoledì mattina e quello del venerdì a Cassina Ferrara.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

