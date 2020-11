Addio Antonia De Luca: il ricordo della maestra dei bimbi della Rodari

SARONNO – Si è spenta sabato dopo aver a lungo lottato contro la malattia Antonia De Luca insegnante della scuola elementare Rodari. Pubblichiamo il ricordo dell’ex collega Marzia Luzzini.

Non è un un addio, vuole essere un saluto perché sono certa che con il suo spirito di donazione agli altri, non lascerà mai nessuno ma semplicemente ci accompagnerà da un altro dove per sempre.

Non ha mai lasciato nessuno indietro, nessuno solo, nessuno senza una parola di consolazione. Non è stata una maestra, è stata La maestra per tanti bambini della scuola Rodari di Saronno. Aveva un pensiero per ciascuno di loro, con tempi e modi a loro adatti e sempre certa della loro potenzialità che prima o poi ci avrebbero stupito.

Collega splendida di grande supporto, di grande ascolto e soprattutto di grande amicizia. Quell amicizia che non è fatta di caffè o uscite ma di sentimenti che durano nel tempo: un’amica anche a distanza. Una amica di tutti che chiedeva sempre come stavi tu anziché raccontare come stava lei. In questo ultimo anno di grande sofferenza per lei, che ha reso difficile anche le visite in ospedale, non ci ha mai lasciati. Una telefonata, un messaggio sempre con fiducia e speranza, una voglia di vivere eterna. Questa suo desiderio di essere vicina a tutti, alla sua adorata figlia Daniela, alle sue amate sorelle, ai suoi bambini e alle colleghe la farà rimanere sempre viva nei nostri cuori. Arrivederci Antonia!