CARONNO PERTUSELLA – Uno stop con la speranza di potere riprendere successivamente: il campionato juniores nazionali era rimasto l’ultimo, fra quelli giovanili e delle categoria dilettantistiche, a rimanere attivo, almeno sino a poco tempo fa. Ma a fronte dell’emergenza sanitaria che si registra in tutto il Paese, la Lega nazionali dilettanti ha deciso, per il momento, una interruzione suno al 21 novembre. Nel campionato juniores nazionali, la Under 19, c’è anche la formazione della Caronnese.

I caronnesi sono inseriti nel girone B con altre squadre locali come Varese, Arconatese, Seregno e Legnano e con due gare disputate ha 3 punti in classifica.

(foto archivio)

09112020