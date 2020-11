CERIANO LAGHETTO – Niente spacciatori ma un gruppetto… di oche: è quello che hanno trovato i volontari del Gst, il Gruppo di supporto territoriale, che lo scorso fine settimana hanno compiuto l’abituale controllo delle aree boschive alle porte del paese, dove una volta si appostavano i pusher e dove c’era l’andirivieni dei loro clienti, infine tutti quanti allontanati nei mesi scorsi grazie ai continui controlli della forze dell’ordine.

“Quella appena trascorsa è stata una domenica dedicata al controllo del territorio con i volontari Gst. Unici assembramenti in cui mi sono imbattuto, per fortuna, uno stormo di oche e un gregge di pecore! Ringrazio i cerianesi che, in larga parte, stanno rispettando le regole. Teniamo duro e speriamo che questo periodo possa passare presto” dice l’assessore comunale alla Sicurezza, Dante Cattaneo, che ha partecipato personalmente all’iniziativa di “monitoraggio” del territorio.

(foto: Dante Cattaneo e le oche a spasso ai margini del bosco)

09112020