MILANO – Cresce ancora il rapporto tra positivi e tamponi effettutati: oggi su 21.121 test analizzati, i nuovi positivi 4.777, per un rapporto è pari al 22,6%.

Numeri ancora importanti per i ricoveri: sono 20 i nuovi ricoverati in terapia intensiva che raggiungono un totale di 670, mentre 189 pazienti sono stati ricoverati nelle ultime 24 ore in terapia subintensiva.

Incrementi anche per i decessi: sfiorano le centinaia i decessi registrati oggi sul suolo lombardo.

Buone notizie per quanto riguarda guariti e dimessi, oggi sono 5.629.

Ecco i dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 21.121, totale complessivo: 3.277.767

– i nuovi casi positivi: 4.777 (di cui 214 ‘debolmente positivi’ e 51 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 115.630 (+5.629), di cui 6.278 dimessi e 109.352 guariti

– in terapia intensiva: 670 (+20)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.414 (+189)

– i decessi, totale complessivo: 18.442 (+99)

(foto archivio: l’assessore al Welfare Giulio Gallera e il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana)

09112020