“Covid blocca ospedali”, esplode sui social la denuncia di Martina Luoni da Solaro

SOLARO – E‘ diventato virale il video di Martina Luoni, la ventiseienne solarese a cui è stato diagnosticato una forma di cancro al colon. Il suo racconto inizia con una dichiarazione molto chiara: “Oggi sono qui per denunciare la situazione degli ospedali lombardi, cioè zona rossa.”

Martina è giovane, la sua storia già colma di ostacoli che ha coraggiosamente travalicato: a 23 anni la prima diagnosi di un cancro al colon metastatico. Un male che sembrava averle dato pace, ma che lo scorso dicembre è stata nuovamente riconosciuto come operante. “Al che, parte un calvario – prosegue Martina – la macchina si rimette in moto nel marzo del 2020, quando il Covid è esploso e il sistema sanitario ha iniziato a soffrirne e risentirne.”

Martina parla di isolamento dei malati, del dover affrontare le visite specialistiche da sola, senza il supporto dei suoi genitori; racconta di come il suo caso sia stato rifiutato da alcune strutture ospedaliere, “non so – chiarisce – se per la malattia, o se per il sovraccarico degli ospedali”.

“Ho iniziato a fare i cicli di radioterapia e chemioterapia – prosegue. – Se prima ero stata dichiarata inoperabile, fatalità: ora si può operare. Ma l’attività chirurgica è sospesa”. “Io parlo per me, ma penso di dar voce a tante persone nella mia situazione: ci vengono tolte le visite, ci vengono annullati gli interventi, che nel mio caso potrebbe essere salvavita. Quando dite che si tratta solo di un’influenza, dovete pensare a vostra sorella, ai vostri genitori, ai vostri nonni. C’è tanto altro oltre al Covid, ma il sistema sanitario è già troppo in sofferenza. Mettete le mascherine, rispettate il distanziamento; la sanità non può spegnersi per il Covid”.

“Questa vuole essere una denuncia. Non so nemmeno io contro chi: contro il Governo? Contro Fontana? Non lo so. Mi rendo conto che stare ai piani alti a prendere decisioni non è facile. Ma annullare gli interventi salvavita non è l’opzione giusta”. Il video è stato condiviso anche da noti influencer come Chiara Ferragni e il rapper Fedez, e guardato più di 6 milioni di volte.

(in foto: Martina Luoni nel suo video)

09112020