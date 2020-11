SOLARO – “Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana – rimarca Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare – assolutamente concorde con il monito lanciato da Martina, le ha rivolto l’invito di diventare una dei testimonial della campagna di sensibilizzazione di Regione Lombardia “Covid-dilemma”, affinché anche il suo contributo possa portare a una consapevolezza sempre maggiore dei cittadini del momento difficile che stiamo vivendo e ad affrontarlo con responsabilità”.

Martina Luoni è la ragazza di Solaro, ventiseienne, a cui è stato diagnosticato una forma di cancro al colon. In un video diventato virale sui social inizia con una dichiarazione molto chiara: “Oggi sono qui per denunciare la situazione degli ospedali lombardi, cioè zona rossa”.

