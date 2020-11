ORIGGIO – In tempi di forte crescita dei casi positivi al coronavirus fa notizia anche questo, ovvero che nella piccola Origgio oggi non si è registrato neppure un nuovo caso, dopo giorni di costante crescita, anche in doppia cifra. Il dato di un giorno non conta molto, ma non resta che prenderne atto, incrociando le dita.

In aumento invece la vicina Ceriano Laghetto e Cogliate. Anche nei principali centri delle Groane, Limbiate e Cesano Maderno, come a Barlassina sono stati registrati oggi nuovi casi di positività.

In Lombardia i tamponi effettuati oggi sono 21.121, i nuovi positivi 4.777. Il rapporto è pari al 22,6%. I guariti/dimessi sono 5.629.

Sono diffusi in tutte le province i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore in Lombardia: ancora più colpite le provincie di Milano, che oggi supera i 2.000 positivi, e Monza-Brianza, che conta 874 nuovi contagi. Numeri alti per Brescia, Como e Lecco, che contano rispettivamente 355, 226 e 171 nuovi casi. Numeri oltre le centinaia anche per Varese: oggi sono stati 141 i nuovi contagi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

