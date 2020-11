SARONNO / VARESE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE – Improvvisa e drastica discesa dei casi di positività al coronavirus oggi in provincia di Varese, poco più di un centinaio di caso dopo i mille e più dei giorni scorsi. Solo un effetto del calo domenicale dei tamponi? Le diranno i dati dei prossimi giorni, intanto si registra il forte calo dei contagi a Saronno, Varese, come Busto Arsizio e Gallarate restando ai grandi centri.

Ecco il quadro, tra parentesi il dato di ieri:

Saronno: 1.233 (1.229)

Caronno Pertusella: 585 (582)

Origgio: 296

Cislago: 360 (356)

Gerenzano 361 (359)

Tradate: 499

Varese: 1.761 (1.750)

Busto Arsizio 2.208 (2.181)

Gallarate 1.426 (1.415)

Laveno Mombello 352

Malnate 552

Coquio Trevisago 200 (199)

Somma Lombardo 431 (428)

In Lombardia i tamponi effettuati oggi sono 21.121, i nuovi positivi 4.777. Il rapporto è pari al 22,6%. I guariti/dimessi sono 5.629.

Sono diffusi in tutte le province i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore in Lombardia: ancora più colpite le provincie di Milano, che oggi supera i 2.000 positivi, e Monza-Brianza, che conta 874 nuovi contagi. Numeri alti per Brescia, Como e Lecco, che contano rispettivamente 355, 226 e 171 nuovi casi. Numeri oltre le centinaia anche per Varese: oggi sono stati 141 i nuovi contagi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: sanificazione a Saronno)

09112020