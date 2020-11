CERIANO LAGHETTO / COGLIATE – Ancora numeri in crescita per quanto riguarda i contagi da coronavirus, sia a Ceriano Laghetto che a Cogliate, che come molte altre località della Brianza hanno visto una notevole crescita, nelle ultime settimane. Oggi per quanto concerne Cogliate, +6 che porta il totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia a 293; mentre a Ceriano sono state raggiunte le 220 persone, oggi +3.

Cogliate 293 (287)

Ceriano Laghetto 220 (217)

Anche nei principali centri delle Groane, Limbiate e Cesano Maderno, come a Barlassina sono stati registrati oggi nuovi casi di positività.

In Lombardia i tamponi effettuati oggi sono 21.121, i nuovi positivi 4.777. Il rapporto è pari al 22,6%. I guariti/dimessi sono 5.629.

Sono diffusi in tutte le province i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore in Lombardia: ancora più colpite le provincie di Milano, che oggi supera i 2.000 positivi, e Monza-Brianza, che conta 874 nuovi contagi. Numeri alti per Brescia, Como e Lecco, che contano rispettivamente 355, 226 e 171 nuovi casi. Numeri oltre le centinaia anche per Varese: oggi sono stati 141 i nuovi contagi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: sanificazione a Ceriano Laghetto)

09112020