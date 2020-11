MOZZATE – Covid a Mozzate, con una ordinanza il sindaco Luigi Monza ha chiuso per due settimane la scuola primaria “istituto comprensivo di Mozzate”. Chiusura totale, sino al 22 novembre incluso. Il tutto a causa di contagi ce si sono registrati nella scuola. Si procederà ora ad una radicale sanificazione de plesso scolastico. Come si legge nella ordinanza, “il dirigente scolastico ha segnalato al sindaco il notevole e preoccupante incremento dei casi di contagio tra personale e studenti dell’istituto, tale da delineare un quadro di grave pericolo”. L’istituto ha sede in viale Libertà.

