SARONNO – Blitz “negazionista” nella zona centrale di Saronno dove alcuni cartelli, di quelli che mettono in guardia sul coronarus ed invitano a tenere le distanze e ad indossare correttamente la mascherina, sono stati presi di mira… con la biro nera. Una parola cancellata, l’altra riscritta ed ecco stravolto senso e significato. Lo hanno notato ad esempio i passeggeri in attesa del bus urbano al terminal nei pressi dell’ex Molino Canti, di fronte a piazza Cadorna: “Usa sempre la mascherina” è stato preceduto da un “non”; e “no mask”.

Se ne parla anche sui social, con un coro (quasi) unanime a stigmatizzare l’accaduto.

09112020