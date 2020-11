SARONNO – “Dobbiamo assolutamente preparare l’Italia alla svolta più importante, la distribuzione del vaccino anti-Covid. Se non ci attrezzeremo, rischieremo di restare indietro mesi: sarebbero mesi di ritardo irresponsabile e drammatico rispetto ai partner commerciali ed economici del nostro Paese, ma soprattutto irresponsabile per la salute di milioni di nostri cittadini”. Così il parlamentare saronnese Gianfranco Librandi di Italia viva. E’ di oggi la notizia che la multinazionale farmaceutica Pfizer è pronta a iniziare la distribuzione del vaccino, si dovrebbe partire già prima della fine dell’anno ma sarà vaccinazione di massa nel corso del 2021.

Dice Librandi: “La nuova finestra di opportunità è lavorare fin da oggi alla messa a punto di una macchina che permetta appena possibile la distribuzione di decine di milioni di dosi di vaccino. Il tempo è adesso, questa è l’urgenza nazionale”.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

09112020