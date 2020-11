TURATE – “Si avvisa che da lunedì 9 novembre la sezione dei “Pesci” della nostra scuola dell’infanzia di via Libertà sarà in quarantena”. Questa l’informazione diffusa da parte dell’istituto turatese: la scoperta di un caso di positività al coronavirus ha indotto Ats Insubria a disporre questo provvedimento. La materna conta otto sezioni, a parte quella dei “Pesci” (i bimbi devono restare a casa in isolamento per quindici giorni), le altre restanno operative, sempre sotto lo stretto monitoraggio delle autorità sanitarie di Ats.

Nei giorni scorsi si erano già registrati alcuni casi all’istituto scolastico comprensivo di Turate.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio)

09112020