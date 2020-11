SARONNO – E’ stato portato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano il 44enne nato a Saronno vittima di un infortunio avvenuto oggi pomeriggio a Cermenate. E’ successo intorno alle 16 quando due operai erano impegnati in alcune potature all’interno del giardino di un’abitazione privata. Le cause saranno ricostruire dalle forze dell’ordine ma secondo i primi riscontri la gru ha avuto problemi di tenuta. Un operaio residente a Cesano Maderno ma originario di Seregno è rimasto sospeso grazie all’imbragatura mentre il 44enne è finito a terra con una caduta di diversi metri.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Como, Cantù e Lomazzo che hanno “liberato” il 55enne riportandolo a terra in sicurezza. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al 44enne. Quando le sue condizioni sono state stabilizzate l’elisoccorso l’ha trasportato al Niguarda. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Cantù che con i tecnici di Ats Insubria hanno avviato gli accertamenti sulle cause dell’incidente.

(foto archivio)

09112020