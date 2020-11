Auto contro moto, centauro ferito a Limbiate

LIMBIATE – Scontro auto-moto questa mattina a Limbiate: è successo in via Fiume ed un uomo di 49 anni è rimasto lievemente ferito. Sul posto, erano le 7.30, è accorsa una pattuglia della polizia locale ed è arrivata una ambulanza della Croce d’argento, il cui equipaggio si è preso cura del ferito. Le sue condizioni sono comunque apparse rassicuranti, è stato in ogni caso trasportato all’ospedale “Niguarda” di Milano per essere medicato e per gli accertamenti sanitari del caso.

Gli agenti della vigilanza urbana si sono occupati di compiere i rilievi del sinistro al fine di chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità di quel che è successo in via Fiume. Al riguardo, sono state raccolte anche la testimonianze delle persone che sono rimaste coinvolte nel sinistro.

(foto archivio: intervento di forze dell’ordine, in questo caso la polizia locale, e dei mezzi di soccorso per un precedente incidente stradale avvenuto nella zona)

10112020