CARONNO PERTUSELLA – Ci sono novità per quanto riguarda le prossime partite ufficiali di Serie D e Juniores Nazionali della Caronnese. Per la Serie D è uscito il comunicato ufficiale della Lega nazionale dilettanti che dispone di dare priorità al recupero di tutte le gare rinviate sino ad oggi, con conseguente necessità di differimento dei turni di gare di campionato già programmati a far data dall’8 novembre e fino a tutto il 22 novembre, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

Per la Caronnese sono stati definiti i seguenti recuperi:

18 novembre ore 14.30 Città di Varese–Caronnese

22 novembre ore 14.30 Sestri Levante–Caronnese

Successivamente, con il necessario anticipo rispetto alle date previste per le gare da disputare, verrà reso noto il calendario relativo ai turni di campionato già programmato oltre alle date di recupero delle altre due partite sospese nelle scorse settimane (Caronnese–Imperia e Folgore Caratese–Caronnese).

Per quanto riguarda la Juniores nazionale la Lnd aveva stabilito la sospensione del campionato nazionale juniores Under 19 a decorrere dal turno di campionato in programma per il 31 ottobre sino a quello programmato per il 21 novembre. In attesa di ricevere il nuovo calendario di gare (che riprenderà il 28 novembre con il turno già programmato per il 31 ottobre e così di seguito) è stato confermato il recupero di Seregno–Caronnese che si disputerà il prossimo 25 novembre alle 14.30.

10112020