CISLAGO – I medici di medicina generale di Cislago, Enrico Alberti, Fausta Civettini, Morena Porretti, Marilena Verardi, Giulio Saibene e Antonio Zammarrelli, hanno reso noto il programma di vaccinazione antinfluenzale per i loro assistiti.

La vaccinazione avverrà sabato 14, 21 e 28 novembre e 5 dicembre dalle 9 alle 17 nei locali del Centro Anziani in via Magenta 128. L’accesso dei cittadini avverrà solo su prenotazione, gestita dal Centro Medico.

A supporto dei medici ci sarà del personale della protezione civile per il controllo delle norme anti-Covid (misurazione della temperatura, utilizzo delle mascherine, distanziamento).

“Si coglie l’occasione – conclude la nota – per ringraziare l’Amministrazione comunale per la collaborazione e la disponibilità dimostrata durante tutti i mesi dell’emergenza Covid. Si ringrazia anche la Protezione Civile per l’aiuto e il supporto ai medici di Cislago”.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.