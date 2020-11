SARONNO – Code di ambulanze oggi anche al pronto soccorso dell’ospedale di piazza Borella a Saronno, scene viste in questi giorni in tv anche in tanti altri nosocomi della Lombardia, come al vicino San Gerardo di Monza, che d’Italia. L’emergenza coronavirus sta mettendo sotto grande pressione le strutture sanitarie, le autorità sanitarie invitano al rispetto delle regole, non uscire o se proprio è indispensabile mantenere distanziamento e indossare la mascherina.

All’ospedale di Saronno code di ambulanze per l’accesso al pronto soccorso se n’erano già viste nei giorni scorsi, ed il copione si è ripetuto oggi, attorno alle 13 c’erano diversi mezzi in attesa di poter consegnare i pazienti al pronto soccorso. Che secondo le rilevazioni regionali, che mantengono un costante monitoraggio, ormai da giorni risulta “Sovraffollato“: a metà giornata odierna ben 49 pazienti, 10 in attesa e 39 in “trattamento”.

Ieri sera l’incontro online promosso dalla Lega con il presidente della commissione sanità regionale, Emanuele Monti, che ha fatto il punto della situazione covid al nosocomio saronnese.

Mentre il sindaco saronnese Augusto Airoldi aveva fornito i dati dei casi attività in città: 781.

(foto: le ambulanze in coda al pronto soccorso di Saronno oggi)

