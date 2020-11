LIMBIATE / CESANO MADERNO / BARLASSINA – In una giornata di forte crescita, dopo la tregua del weekend, in Lombardia; numeri di nuovo elevati nelle Groane. Nei due maggiori centri, Limbiate e Cesano Maderno, +70 casi. Altri +14 casi a Barlassina.

Ecco il riepilogo, tra parentesi il dato di ieri:

Limbiate 1.507 (1.477)

Cesano Maderno 1.361 (1.321)

Barlassina 256 (242)

Monza 4.104 (4.104)

Desio 1.502 (1.455)

Seregno 1.495 (1.448)

Lissone 1.525 (1.479)

Brugherio 1.216 (1.184)

Giussano 948 (919)

Esplosione, letteralmente, di casi positivi al coronavirus oggi nel Varesotto, un numero simile in sole ventiquattro ore non si era mai visto: +3.081. Molto alto anche il comasco, +1.356, mentre in Brianza +860.

In Lombardia i tamponi effettuati oggi sono 47.194, i nuovi positivi 10.955. Il rapporto è pari al 23,2 per cento. I guariti e dimessi sono 6.780 ma oggi si sono anche registrati +129 decessi. Il tutto dopo il calo di ieri dettato evidentemente dall’effetto “domenica” col calo fisiologico dei tamponi eseguiti.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

11112020