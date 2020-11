LOMAZZO – “Con cadenza settimanale, si dà aggiornamento dei dati della situazione epidemiologica a Lomazzo. Al 7 novembre i casi attivi sono 137. A questi si aggiungono 34 guariti, per un totale di 171 casi registrati dall’inizio del mese di ottobre. Alla Casa albergo per anziani si registrano 12 casi positivi”. Questi i dati dell’emergenza coronavirus in paese, che sono stati forniti nella serata di ieri dall’Amministrazione comunale della bassa comasca, facendo dunque il punto su uno scenario che appare in rapido mutamento e forte crescita per quanto riguarda i nuovi casi di positività al virus.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: il palazzo municipale di Lomazzo)

10112020