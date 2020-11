[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Oggi è andata malissimo a Saronno, per quanto riguarda i nuovi casi positivi di coronavirus. Dopo la tregua dello scorso fine settimana con numeri in discesa, evidentemente per effetto della fisiologica riduzione dei tamponi effettuati nel fine settimana, si è tornati oggi a salire, eccome. In sole ventiquattro ore i dati di Regione Lombardia, diffusi nel tardo pomeriggio odierno, parlano di +97 nuovi casi, che portano il totale a sfondare anche quota milletrecento, sono 1.330 i saronnesi contagiati dall’inizio della pandemia.

Dati elevati anche nelle Groane fra Limbiate e dintorni.

Esplosione, letteralmente, di casi positivi al coronavirus oggi nel Varesotto, un numero simile in sole ventiquattro ore non si era mai visto: +3.081. Molto alto anche il comasco, +1.356, mentre in Brianza +860.

In Lombardia i tamponi effettuati oggi sono 47.194, i nuovi positivi 10.955. Il rapporto è pari al 23,2 per cento. I guariti e dimessi sono 6.780 ma oggi si sono anche registrati +129 decessi. Il tutto dopo il calo di ieri dettato evidentemente dall’effetto “domenica” col calo fisiologico dei tamponi eseguiti.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: affollamento di ambulanze, oggi a metà giornata, all’ospedale di Saronno)

