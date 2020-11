SARONNO – Con l’obiettivo di effettuare una prevenzione anti-Covid più efficace, l’Amministrazione Comunale, dopo essersi consultata con il comando della polizia locale che ha verificato l’esistenza di persistenti assembramenti, ha deciso di chiudere temporaneamente i seguenti parchi:

– Via VARESE (Parco ex-Seminario)

– Via CARLO PORTA (Parco Salvo D’Acquisto)

– P.zza UNITA’ d’ITALIA (Parco De’ Rocchi)

– Via F.lli CERVI (Parco Il Gabbiano)

– Via F. REINA

– Via Da VINCI (Skate Park)

Restano invece disponibili all’accesso dei cittadini che volessero praticare attività motoria, nei termini previsti dall’attuale DPCM, i parchi collocati nelle seguenti vie:

– Via 1° MAGGIO

– Via IV NOVEMBRE

– Via XXIV MAGGIO

– Via AMENDOLA / F.LLI ROSSSELLI

– Via AVOGADRO / Via F.LLI CERVI

– Via BELLAVITA / Via AMBROGIO LEGNANI

– Via BIFFI (Club House)

– Via BOCCACCIO

– Via BRIANZA

– Via BURASCHI

– Via DALMAZIA / via QUARNARO

– Via D’ANNUNZIO (Parco degli Alpini)

– Via L. Da VINCI

– Via DONATI

– Via EINSTEIN

– Via FERRARI/DA VINCI

– Via GOBETTI

– Via GRASSI

– Via KING

– Via MARX

– Via Don MINZONI

– Via MONTE SANTO

– Via PARINI – CATTANEO

– Via PETRARCA (Parco L’Aquilone)

– Via PIAVE – M.te GRAPPA (dietro ex-Bocciodromo)

– Via PIO XI

– Via POZZO

– Via PADRE REINA

– Via RADICE

– Via ROMA

– Via S. DALMAZIO

– Via S. SOLUTORE

– Via S. SOLUTORE / Via SORELLE LUCINI

– Viale del SANTUARIO (parco della Biblioteca)

– Via SELLA

– Via TOTI

– Via VALGANNA

– Via VISCONTI / PARINI

Si ricorda che l’attività motoria è consentita solo nelle immediate vicinanze della propria abitazione e richiede sempre l’uso della mascherina. Inoltre, sono vietati tutti gli assembramenti. Per questo, invitiamo i cittadini a utilizzare gli spazi di verde pubblico esclusivamente in prossimità della propria residenza con l’indicazione di non stazionarvi.

ESEMPI:

– È consentito fare una passeggiata nel parco sotto casa.

– Non è consentito attraversare la città per andare al parco del Lura.

La Polizia Locale effettuerà i controlli ed eleverà le sanzioni del caso.

Siamo ben consapevoli del disagio provocato dalle restrizioni imposte dal DPCM. Invitiamo tuttavia con fermezza i saronnesi al rispetto delle regole di distanziamento e protezione, confermando che lavoreremo affinché tutti i provvedimenti di divieto possano durare lo stretto necessario per contenere l’aumento dei contagi che sta purtroppo colpendo il nostro territorio.