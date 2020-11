Lockdown, Rete Rosa resta attiva: orari e modalità per accedere al centro anti-violenza

SARONNO – L’emergenza sanitaria in corso e il lockdown attivo in Lombardia non fermano l’attività di Rete Rosa. Il Centro Territoriale Antiviolenza di Saronno è aperto su appuntamento dal lunedì a venerdì secondo gli orari consueti:

– lunedì e venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30

– martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30

Dal sodalizio arrivano alcune precisazioni utili proprio sul fronte dell’accessibilità. Anche le donne che abitano nel circondario sono giustificate se vengono al centro, perché Rete Rosa offre un servizio non presente nei loro comuni di residenza. Questo motivo è valido per l’autocertificazione per spostamenti all’interno delle zone rosse.

Per fissare un appuntamento negli orari di apertura telefona al numero 02 210 65 826, al di fuori di tali orari lascia il tuo numero di telefono in segreteria per essere richiamata e scrivi una e-mail a [email protected]

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.