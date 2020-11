Ospedale, Licata replica a Monti: “E’ paradossale: si fa del sarcasmo contro il sindaco invece di informare la cittadinanza”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la replica del capogruppo del Pd Francesco Licata all’affondo di Emanuele Monti al sindaco Augusto Airoldi sul tema dell’ospedale di Saronno.

“Che il Presidente della commissione Sanità di regione lombardia si “presenti” a Saronno, nell’area tra le più colpite dalla seconda ondata, in una call conference della Lega invece che venire a parlare con l’intera cittadinanza è quanto meno singolare, se non fuori luogo.

Che faccia del sarcasmo verso io Sindaco di Saronno invece di venire a spiegare cosa Regione Lombardia stia facendo per mitigare la seconda ondata è addirittura paradossale.

Non c’è nulla da ridere, caro consigliere Monti. L’allestimento di un punto vaccinale a Saronno è un iniziativa dei medici di base e dell’amministrazione locale che va a colmare una lacuna, l’ennesima, di una amministrazione regionale di cui lei fa parte. I vaccini antinfluenzali oggi non ci sono in numero sufficiente e questa è la realtà. Tutti speriamo che arrivino in numero congruo ma oggi non è così.

Perché non ci sono punti dove eseguire i tamponi a Saronno? Perché i medici ed infermieri della nostra provincia che oggi è sotto attacco del virus devono essere precettati per andare dell’inutile ospedale di Fiera? Perché?

La prossima volta parli con tutti noi, la ascolteremo volentieri”.

10112020