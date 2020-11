SARONNO – Un ringraziamento al personale dell’ospedale di Saronno è arrivato questa mattina sul gruppo Sei di Saronno Oggi da parte di una saronnese che ha tenuto a sottolineare la professionalità ma anche il valore umano dei dipendenti del nosocomio di piazzale Borrella.

Ecco il testo integrale del ringraziamento pubblicato sul gruppo

“Un grazie di cuore a tutti coloro che lavorano al sesto piano padiglione verde, reparto oncologia.

Oggi, una dimostrazione più che mai in un periodo di grande emergenza, di professionalità, dedizione, buon senso, amore che va oltre la professione per il proprio lavoro

Dimostrazione come le cose possono andar bene facendo ognuno la nostra parte mettendo cuore, intelletto, altruismo, generosità per essere il cambiamento.

Se solo chi ci governa avesse messo senso del dovere oltre interessi economici, di partito, di egoismo nel proprio lavoro, oggi non saremmo dove stiamo.

L’esperienza di oggi, di ieri al reparto oncologico, dimostra che è questione di persone, di persone che amano ciò che fanno.

Grazie di cuore. Siete speciali”