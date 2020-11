Superbonus 110: approfondisce il tributarista saronnese Mastroianni

SARONNO – “Le risposte dell’Agenzia entrate e del Mise ai principali dubbi sull’agevolazione Superbonus 110”: ad approfondire l’argomento il tributarista saronnese Nicola Mastroianni nella sua rubrica online “10 minuti con me”.

Nelle scorse settimane Mastroianni, con una serie di dirette, si era tra l’altro soffermato sulle iniziative, sotto il profilo fiscale e dei contributi economici e finanziamenti, presi dal Governo italiano per privati cittadini ed imprenditori, e per le loro aziende. Argomenti dunque di grande attualità e sicuro interesse, che senz’altro meritano di essere approfonditi, per le molte possibilità che offrono nell’ottica del rilancio e della ripartenza dopo il lungo e difficile periodo del completo lockdown. Mastroianni ha toccato anche altri temi di interesse per i cittadini, come quello del credito di imposta per la sanificazione e adeguamento locali.

Mastroianni si occupa di consulenza ed assistenza contabile amministrativa fiscale e societaria; è esperto fiscale in fiscalità immobiliare; e partner dello Studio Scolari & partners.

10112020