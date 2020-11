TURATE – E’ il sindaco Alberto Oleari che dà la brutta notizia, in paese negli ultimi giorni si sono registrati altri due decessi per covid.

Ecco il messaggio che il primo cittadino ha rivolto ai concittadini:

Con profonda tristezza comunico che altri due nostri concittadini, rispettivamente di 87 e 91 anni, sono deceduti in questi giorni per Covid. A nome di tutti i turatesi, dei rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione, esprimo la nostra vicinanza ai familiari.

Il sindaco Alberto Oleari

(foto archivio: cerimonia all’esterno del Municipio di Turate con il sindaco Alberto Oleari)

11112020