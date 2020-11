VARESE – “La situazione all’ospedale di Circolo di Varese è grave, come denuncia il direttore di medicina generale. La struttura, attualmente, ha il numero più alto di terapie intensive d’Italia e il 40 per cento dei pazienti è in gravi condizioni”. La segnalazione dal consigliere regionale varesino Samuele Astuti.

Prosegue Astuti: “Questi numeri ci indicano quanto sia necessario contenere il virus nei territori, poiché quando si arriva in ospedale ormai il danno è fatto. A tal proposito serve potenziare le Usca per l’assistenza domiciliare, aumentare il numero di tamponi predisponendo dei punti “drive-through”, garantire una raccolta più accurata dei dati e implementare il tracciamento. Non c’è tempo da perdere”.

Ieri in provincia di Varese si sono registrati oltre tremila nuovi casi positivi al coronavirus.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

11112020