UBOLDO – Il sindaco Luigi Clerici (foto) fa il punto della situazione dell’emergenza coronavirus in paese, i dati sono in costante incremento. Si è passati da un totale di 242 contagiati (dall’inizio della pandemia) dello scorso fine settimana ai 287 attuali.

Cari tutti,

Vi aggiorno riguardo la situazione dei contagiati da Covid-19 nella nostra comunità relativi alla Fase 2.

Complessivamente, i positivi accertati sono stati 287.

Nel dettaglio, visti gli ultimi dati uffciali forniti dall’ATS questa mattina, si registra la seguente situazione:

– 222 positivi,

– 62 guariti,

– 3 deceduti.

Mi affido al vostro senso di responsabilità. Che ognuno di noi faccia il possibile per tutelare la propria salute e quella dei propri cari.

Il vostro sindaco,

Luigi Clerici

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

11112020