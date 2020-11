SARONNO – Parchi chiusi per l’emergenza coronavirus, l’ex candidato sindaco Luciano Silighini “bacchetta” la Lega per le odierne esternazioni “contro” l’Amministrazione comunale.

Trovo interessante il comunicato dei due esponenti della Lega Salvini, la signora Lucia Castelli e il signor Raffaele Fagioli.

Un amarcord per ricordi recenti. Non era stata la Lega a chiudere lo skate park del Matteotti adducendo come motivazione il rischio assembramenti mischiati ad atti vandalici? Apriti cielo quando qualcuno segnalava che i parchi si possono lasciare aperti, e pulirli, senza bisogno di chiuderli! Eravamo in giugno e lentamente si stava vivendo una situazione contagi sotto controllo. Oggi la Lega sgrida Airoldi perchè con coscienza fa chiudere i parchi?

nvito i leghisti a farsi una passeggiata per la città ma figuriamoci, non la facevano quando amministravano, figurati oggi che stanno sulle sedie all’opposizione pretestuale al governo Airoldi. Vedrebbero quanta gente occupa i parchi in barba al divieto. Il Sono stati spediti a casa tra le varie motivazioni proprio per ciò che hanno dimostrato di non saper fare durante l’emergenza sanitaria nazionale e la situazione vaccini anti-influenzali mancanti in Lombardia la dice lunga. Da anni i, non la facevano quando amministravano, figurati oggi che stanno sulle sedie all’opposizione pretestuale al governo Airoldi. Vedrebbero quanta gente occupa i parchi in barba al divieto. Il sindaco, con intelligenza e dimostrazione di amor di logica, si attiene alla legge che vieta assembramenti e uscite ingiustificate. Il fermarsi al parchetto a giocare è pericoloso per i bimbi che entrano a contatto con estranei e così anche per i genitori che ovviamente attendendo i figli potrebbero avvicinarsi ad altri utenti, rischiando contagi. La passeggiata si può fare nei dintorni di casa, alcune aree verdi sono ben aperte per una sosta veloce. La Lega sembra non comprendere in che situazione siamo. Muoiono 600 persone al giorno, ne vengono contagiate 35 mila ogni 24 ore. Vogliamo trasformare Saronno in un focolaio come erano i paesi bergamaschi solo per fare opposizione ad Airoldi? La Lega non ha imparato nulla di quello che gli è successo mesi fa.a nazionale e la situazione vaccini anti-influenzali mancanti in Lombardia la dice lunga.

Tornate a fare mea culpa nel silenzio che avete avuto per 5 anni invece di fare comunicati a mio avviso davvero inopportuni. State li seduti a riflettere e già che ci siete prendete lezioni di comunicazione e su come si amministra una città. Il sindaco Augusto Airoldi e il presidente Pierluigi Gilli possono essere per voi un buon esempio di competenza, poi magari tra cinque anni ci riprovate, no?

11112020