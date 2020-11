SARONNO – E’ stata emessa ieri l’ordinanza con cui l’Amministrazione comunale regola lo sosta in città durante il lockdown. Le norme sono valide fino a venerdì 20 novembre.

Un provedimento che era stato annunciato lo scorso fine settimana dal sindaco Augusto Airoldi tra quelli messi in atto dall’Amministrazione nell’ambito del lockdown in corso in città.

Ma cosa si prevede esattamente? Innanzitutto nessuna limitazione oraria nelle zone a disco orario.

Restano, invece,confermate, soste a pagamento, divieti nelle aree residenti, divieti nelle aree soggette a pulizia strade nei giorni ed orari previsti dalla segnaletica stradale ed in tutte le aree destinate a particolari veicoli ed utilizzatori (bus, invalidi, carico/scarico, taxi, mezzi di soccorso).

Il provvedimento era stato annunciato dal sindaco che aveva annunciato che sarebbe stato preso dopo un attenta valutazione sulla base delle rilevazioni effettuate dalla polizia locale. “Un intervento su misura per questa situazione di lockdown che per modalità è diversa da quella di marzo”.

