SOLARO – Torna in forma on-line Scuola vo’ cercando, lo storico appuntamento ideato ed organizzato dal Comune di Solaro per agevolare i ragazzi di terza media e le loro famiglie nella scelta del proprio futuro scolastico. L’edizione 2020, a causa delle restrizioni vigenti in termini di contenimento dell’epidemia da coronavirus, si terrà interamente su internet. Alle famiglie sarà sufficiente registrarsi entro giovedì 12 novembre su https://forms.gle/tn7CUPZ9qXFa7TVR6 per accedere ad una webinar, una riunione di contenuti completamente ospitata da un portale internet, durante la quale gli operatori dell’Hub-Solaro Informagiovani/Informafamiglie proporranno un incontro informativo sui criteri di scelta e sulle opportunità e caratteristiche dei diversi percorsi formativi scolastici.

L’appuntamento è in programma sabato 14 novembre dalle 15.30 alle 16.30. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Istruzione del Comune di Solaro allo 0296984470 oppure via mail a [email protected]

Dice Monica Beretta, assessore comunale all’Educazione (qui in foto col sindaco Nilde Moretti): “Negli anni questo partecipatissimo evento si è sempre svolto con la partecipazione di diversi istituti del territorio e la presentazione della loro offerta formativa. L’appuntamento è sempre stato non solo un riferimento per i ragazzi di Solaro, ma anche per tutti gli studenti di terza media della zona e per le loro famiglie, che trovavano in Scuola vo’ cercando un valido strumento per agevolare e contribuire alle scelte sulle future iscrizioni a licei, istituti tecnici e professionali e scuole di formazione. Abbiamo deciso di spostare l’evento sul web, senza cancellarlo, anche per dare un segnale ai giovani, alle famiglie ed al mondo della scuola. Siamo consapevoli di quanto la scelta della scuola superiore sia una delle decisioni più importanti in ambito scolastico e per questo abbiamo chiesto ai nostri operatori qualificati di presentare in questo incontro un percorso informativo e formativo che potesse rivelarsi utile ai ragazzi”.

11112020