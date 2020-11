SARONNO – Uno strumento di comunicazione dedicato da chi lotta con il Covid. Dal Comune rendono noto come l’Asst Valle Olona abbia comunicato in mattinata che è stato riattivato il call center per emergenza coronavirus dedicato ai pazienti Covid-19. Il servizio partirà da oggi, giovedì 12 novembre, e sarà arrivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Il numero verrà comunicato ai pazienti e ai loro familiari al momento del ricovero.

Il call center è stato attivato già nella prima ondata proprio per fronteggiare uno degli aspetti più drammatici dell’emergenza Covid-19: la distanza fisica fra malato e i suoi cari. Che si traduce non solo nell’assenza della relazione personale (e dunque nella mancanza di uno scambio informativo diretto sulle condizioni di salute), ma anche nell’impossibilità di provvedere ai bisogni elementari del paziente imposti dall’ospedalizzazione: dal cambio di biancheria, alla necessità di piccoli oggetti personali (un libro o un tablet, per esempio).