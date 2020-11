Ceriano Laghetto onora i caduti di Nassiriya

CERIANO LAGHETTO – Il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, oggi ha posizionato una corona in via Caduti di Nassiriya, in ricordo dei caduti nell’attentato terroristico avvenuto 17 anni fa in Iraq.

“Il 2 novembre 2003 i terroristi islamici colpirono la base italiana di Nassiriya. L’attentato provocò 28 morti, tra Carabinieri italiani e civili – ricorda Cattaneo – Non dimentichiamo tre cose: questi eroi che hanno dato la vita per la libertà, c’era chi gridava nelle piazze “10,100,1000 Nassiriya”, i terroristi islamici continuano la loro guerra contro l’Occidente non solo in Asia e Africa, ma nelle città di tutta Europa e nella Artsakh!”

L’attentato avvenne alle 10.40 quando un camion cisterna imbottito di esplosivo fu fatto scoppiare all’ingresso della base italiana dei carabinieri, facendo esplodere anche il deposito munizioni: perirono carabinieri, soldati dell’Esercito e civili.

(foto: il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, ha posizionato una corona in ricordo dei caduti di Nassiriya, quest’oggi, per ricordare la strage avvenuta nel 2003)

12112020