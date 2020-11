Ceriano lavora al piazzale della chiesa: nuovo porfido in arrivo

CERIANO LAGHETTO – Termineranno entro il mese di novembre i lavori di rifacimento della pavimentazione di piazza San Vittore/Don Carlo Robbiati, il piazzale della chiesa parrocchiale di Ceriano. Dopo la posa dei primi cubetti di porfido nella zona esattamente davanti al santuario, in questi giorni il rifacimento del ciottolato prosegue nell’area adiacente a via San Francesco.

«Una riqualificazione attesa da decenni», spiegano dal comune, «ora resa possibile grazie ai fondi di Regione Lombardia, per uno spiazzo che sta diventando sempre più bello ed evocativo. I lavori proseguono spediti, secondo il cronoprogramma prestabilito. Dopo la posa del fondo sulla porzione centrale, sono cominciati lunedì i lavori della fase 2 del piano, quella sul versante di via San Francesco». Come detto l’opera andrà terminata entro la fine di novembre. I finanziamenti sono quelli relativi al piano delle opere concessi da Regione Lombardia ai comuni per aiutare l’economia e completare lavori previsti che altrimenti sarebbe slittati di mesi.

