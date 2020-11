MILANO – Sono più di novemila i casi di Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Lombardia: a fronte di 42.933 tamponi effettuati, i nuovi positivi sono 9.291; il rapporto è pari al 21,6%.

Buone notizie per quanto riguarda i guariti registrati nella giornata di oggi: 8.229 pazienti si aggiungono alla categoria di guariti e dimessi.

Crescono, invece, i numeri dei ricoveri: 140 nuovi pazienti occupano i posti delle subintensive, mentre 18 ricoverati in terapia intensiva portano i numeri delle terapie intensive occupate a 782.

Cattive notizie anche per quanto riguarda i decessi; sono 187 nelle ultime 24 ore.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 42.933, totale complessivo: 3.420.606

– i nuovi casi positivi: 9.291 (di cui 473 ‘debolmente positivi’

e 90 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 132.254 (+8.229), di cui

6.890 dimessi e 125.364 guariti

– in terapia intensiva: 782 (+18)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.047 (+140)

– i decessi, totale complessivo: 18.910 (+187)

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

