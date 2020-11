COGLIATE / CERIANO LAGHETTO – Sono, in relazione agli abitanti, decisamente alti i dati suoi nuovi casi di positività al coronavirus fra Cogliate e Ceriano Laghetto che dunque anche oggi, in base ai dai del tardo pomeriggio diffusi da Regione Lombardia, evidenziano una notevole crescita dei nuovi casi. A Cogliate si segna un +22; mentre a Ceriano Laghetto è un +12.

Ecco il quadro, tra parentesi il dato del giorno prima:

Cogliate 353 (331)

Ceriano Laghetto 250 (238)

Anche Limbiate, Barlassina e Cesano Maderno crescono.

In Lombardia, i tamponi effettuati oggi sono 42.933, i nuovi positivi 9.291. Il rapporto è pari al 21,6%. I guariti/dimessi sono 8.229.

Continuano a crescere i numeri dei positivi al Coronavirus sul territorio lombardo: nella provincia di Milano sono oltre 4.000 i nuovi casi di Covid registrati, di cui 1.375 a Milano città. Numeri a quattro cifre anche per Varese e Monza-Brianza, che anche oggi si confermano come due delle province maggiormente colpite: 1.160 nuovi positivi a Varese, 1.028 a Monza-Brianza.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: sanificazione a Ceriano Laghetto)

12112020