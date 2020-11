Covid, Librandi (Iv): “Da un mese chiediamo piano vaccini”

SARONNO – “Sono molto sorpreso dalla decisione del governo di nominare Domenico Arcuri, già commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, responsabile del piano di distribuzione dei vaccini. Nulla di personale contro Arcuri ma è evidente che dopo la discutibile performance degli scorsi mesi, dalla gaffe sulle mascherine alla follia dei banchi con le rotelle, ci fosse bisogno di discontinuità e di una figura diversa. Avremmo immaginato e senz’altro gradito una maggiore condivisione per un ruolo così delicato e di responsabilità. Chiediamo l’istituzione di un gruppo di lavoro parlamentare per vigilare sulle scelte e sulla strategia che Speranza e Arcuri intendono mettere in campo” afferma Gianfranco Librandi, deputato saronnese di Italia viva.

“Un mese fa dissi che mancavano circa 100 giorni al vaccino anti Covid-19 e che, pertanto, bisognava iniziare a pensare a un piano di distribuzione puntuale ed efficace. I recenti sviluppi dimostrano non solo che il nostro ottimismo fosse giustificato, ma che è urgente sbrigarsi. Ieri Bruxelles ha dato il via libera a un accordo per l’acquisto di 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, di cui circa 42 per l’Italia. Mi chiedo: in che modo saranno distribuiti tutti questi vaccini conservati a meno 70 gradi e a temperature più alte per un massimo di 5 giorni prima dell’uso? Chi si occuperà materialmente delle vaccinazioni? Sono state stanziate le risorse per un piano di vaccinazioni così ambizioso? Si è pensato a una campagna di comunicazione e sensibilizzazione, al monitoraggio delle operazioni e dei costi? Sono questi gli interrogativi che porremo al Ministro Speranza in un’interrogazione alla Camera e che poniamo fin da ora ad Arcuri” conclude Librandi.