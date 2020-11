VARESE / VENEGONO INFERIORE – “Politiche del lavoro al Tavolo provinciale”, a fare il punto il sindaco di Venegono Inferiore, Mattia Premazzi, che è anche il consigliere provinciale con delega al Lavoro: “La situazione sanitaria da marzo sta condizionando l’economia e l’occupazione in tutto il territorio provinciale, ma i dati di Camera di commercio ci fanno ben sperare in merito alla possibilità di un forte rimbalzo economico quando finalmente usciremo da questa emergenza!”

Come ricorda Premazzi fra febbraio e settembre sono state richieste più di 7 milioni di ore di cassa integrazione dalle aziende della provincia; ne hanno fatto richiesta il 15 per cento delle aziende.

