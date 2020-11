SARONNO – “Aiutaci a diffondere il nuovo numero per la consegna di spesa e farmaci a domicilio per tutti coloro che in questi giorni sono impossibilitati a farlo per l’emergenza coronavirus. In questo modo saranno di più le persone che verranno a conoscenza di questo servizio, organizzato in collaborazione con Croce rossa del comitato di Saronno, e che potranno usufruirne”. Questo l’appello dell’Amministrazione civica saronnese.

Per la consegna di farmaci e spesa a domicilio è possibile rivolgersi al numero telefonico 0225062805, dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30. Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie. Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra. (foto archivio: volontari ed agenti di polizia locale impegnati ad affrontare l’emergenza coronavirus) 12112020