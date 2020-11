SARONNO – L’altra notte intorno alle 3,30 sono entrati nella scuola media Aldo Moro a caccia di soldi. Non trovando denaro negli uffici hanno preso di mira i distributori automatici del piano terra danneggiandoli e portando via le poche monetine che vi erano all’interno. E’ il furto messo a segno l’altra notte nell’istituto scolastico di viale Santuario. A scoprire l’effrazione la mattina dopo il personale non docente che ha aperto il plesso prima dell’arrivo degli studenti. Fortunatamente non si sono segnalati danni a parte quelli fatti ai distributori automatici. I responsabili dell’istituto hanno comunque provveduto a sporgere denuncia ai carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo anche per accertare che non ci fossero stati altri danneggiamenti alla struttura o che non ci fossero altri elementi utili per cercare di identificare i malviventi. Nelle prossime ore saranno raccolte e analizzate anche le immagine della videosorveglianza dell’istituto e del quartiere nella speranza di ottenere elementi utili per risalire ai ladri.

(foto archivio)