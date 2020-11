SARONNO – Prima udienza oggi del nuovo processo alla Corte d’Appello di Milano nei confronti di Laura Taroni, infermiera e compagna del medico “veterano” Leonardo Cazzaniga, accusato e condannato per una serie di morti in corsia.

Taroni era stata a sua volta inquisita ed arrestata dai carabinieri per l’omicidio della madre e del marito, rispettivamente Maria Rita Clerici e l’agricoltore Massimo Guerra. Seguendo un iter processuale diverso, i fatti si svolsero fra il 2013 ed il 2014, la donna – di Lomazzo – era stata condannata in primo e secondo grado di giudizio a 30 anni di reclusione. Ma si è dovuti tornare in Appello perchè la Corte di Cassazione aveva annullato l’ultima precedente sentenza (del luglio 2019) perchè nella stessa erano risultate mancanti numerose pagine, un “errore materiale”. In tutto, per la precisione, 13 pagine dei dispositivo con le motivazioni; circostanza che ora “obbliga” ad un nuovo processo.

Cazzaniga era stato condannato all’ergastolo per 10 omicidi in corsia, e per quelli di Massimo e Luciano Guerra, marito e suocero della Taroni.

12112020