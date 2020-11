Le scuole al tempo del Covid: lettera aperta di un ex docente

LIMBIATE – Ha inviato a tutti gli insegnanti e al personale Ata di tutte le scuole limbiatesi una lettera aperta di solidarietà e di invito alla prudenza. Lui è Rosario Traina, ex docente delle scuole superiori locali, e la sua lettera comincia così: “Limbiate è nei primissimi posti in tutta la Brianza come numero di contagiati e sono a conoscenza del fatto che, nelle nostre scuole, abbiamo numeri seri. In questo contesto, mi auguro che il sindaco, responsabile della condizione di salute della popolazione del territorio, sappia informare i cittadini sui dati corretti e aggiornati, anche per quanto riguarda il mondo scuola”.

Il prof. Traina auspica attenzione anche negli istituti superiori, nonostante ad oggi sia attiva per tutti la didattica a distanza: “Siamo certi che in tutte le scuole chiuse si pratichi lo smart working? Molti docenti, che insegnano alle superiori o in seconda e terza media, sono costretti ancora a presenziare nelle aule vuote, utilizzando pc comuni e incrociando colleghi, quando tutto ciò non sarebbe necessario e basterebbe un collegamento dal proprio domicilio. Queste abitudini vanno immediatamente cambiate: bisogna prevenire e correre ai ripari il più in fretta possibile. E approfittare di questo momento per mettere in sicurezza più istituti possibili e prevedere un sistema di trasporti esclusivo per gli studenti di ogni ordine e grado”.

