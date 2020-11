SARONNO – Una bella sorpresa per i familiari ed anche un’emozione per i degenti. Ieri sera la nota trasmissione di Rai Tre ha dedicato un servizio alla casa di riposo intercomunale di via Don Volpi.

Dopo aver lasciato voce alla cronaca e alla voce di chi cerca persone care scomparse o di far luce su drammi che hanno cambiato la quotidianeità di intere comunità la trasmissione ha dedicato un servizio speciale ai messaggi dalle case di riposo scegliendo proprio quella saronnese. Con un sorriso Federica Sciarelli, storica condutrice della trasmissione di Rai Tre, ha introdotto i degenti saronnesi che hanno mandato un messaggio e un saluto ai propri familiari. Fin dalle prime fasi della seconda ondata le case di riposo si sono chiuse bloccando le visite per proteggere il più possibile gli anziani dal rischio contagio.

La struttura organizza videochiamate e telefonate ma è stata una bella sorpresa per tutti vedere familiari in televisione.

(foto alcuni momenti della trasmissione)