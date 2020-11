ORIGGIO– Il Ristorante Olio di Origgio, dopo l’apertura di agosto e il successo ottenuto grazie all’eleganza del progetto e all’altissima qualità della cucina, fa fronte alle emergenze del periodo lanciando “Olio a casa”, il servizio di consegna a domicilio e asporto per portare le proprie specialità a casa dei clienti.

Il menu di Olio è stato ripensato dallo chef Andrea Marinelli insieme alla sua brigata e reso disponibile, insieme a un’ampia selezione di vini dalla fornita cantina del ristorante, nella sezione “Olio a casa” del sito ristoranteolio.it

Con pochi clic è possibile scegliere tra i piatti “pronti da servire” e quelli “pronti da cuocere”, per semplificare il processo decisionale dell’utente e, allo stesso tempo, mantenere alta la qualità che contraddistingue le materie prime di Olio. Alcune delle pietanze, infatti, arrivano a casa “scomposte” e sta al cliente terminare la cottura, in modo da garantire piatti sempre freschissimi, con la giusta consistenza e temperatura. La perfetta organizzazione della cucina di Olio e il packaging estremamente curato e professionale, con sigillo di sicurezza, consentono al ristorante di approntare per il cliente finale un vero e proprio “kit” per gustare i piatti al meglio, completandone cottura e impiattamento secondo le istruzioni fornite dallo chef sia dentro ciascun packaging sia sul sito. In questo modo i clienti di Olio non dovranno rinunciare né alle deliziose degustazioni di crudi di mare e crostacei freschissimi, né ai piatti più strutturati come il risotto al nero di seppia, il guazzetto o il pescato del giorno, che cambia in base alle disponibilità del mare, della stagione e dell’orto a km0 che fa parte di Olio e ne caratterizza lo stile gastronomico.

Poiché Olio è dotato di una cucina dedicata alle preparazioni per chi è affetto da celiachia, segnalando in anticipo le proprie esigenze allo staff è possibile ricevere a casa un pasto completamente privo di glutine e del tutto sicuro. Olio è un ristorante certificato AiC – Associazione Italiana Celiachia.

Il servizio di consegna a domicilio viene gestito in maniera indipendente, direttamente dallo staff del ristorante, per non perdere il contatto con i clienti anche durante questo momento di lontananza forzata.

Le zone coperte dal servizio attualmente sono: Saronno, Caronno Pertusella, Origgio, Uboldo, Solaro, Gerenzano, Lainate.