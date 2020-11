SARONNO – Asst Valle Olona informa che, al fine di garantire un canale comunicativo preferenziale, è stato riattivato il call center per emergenza coronavirus dedicato ai parenti dei pazienti affetti da covid-19 agli ospedali del presidio ospedaliero: Busto Arsizio Gallarate, Saronno e Somma Lombardo.

Il call center è attivo da oggi 12 novembre, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Il numero telefonico verrà fornito esclusivamente e direttamente ai pazienti e loro familiari all’atto del ricovero. Agli assistiti covid-19 è offerto un ulteriore servizio con la fornitura di kit per la degenza ospedaliera (pigiami e prodotti per l’igiene e cura della persona).

Ulteriori informazioni al seguente link:

https://www.asst-valleolona.it

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

12112020